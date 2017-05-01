Более десяти россиян пострадали из-за ЧП на рейсе Москва-Бангкок

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Двенадцать россиян получили разные травмы — в основном переломы и ушибы — в результате инцидента с самолетом "Аэрофлота" Москва-Бангкок, попавшим в турбулентность, сообщается на сайте посольства РФ в Таиланде.

Некоторым пострадавшим требуется операция, говорится на сайте.

По информации посольства, самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс SU 270 по маршруту Москва — Бангкок, на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму. По предварительным данным, пострадали около 20 человек.

"Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. Сейчас имеется информация о 12 пострадавших россиянах с травмами различной степени тяжести – в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники консульского отела посольства с утра находятся в больнице, общаются с врачами, оказывают консультационную помощь, уточняют информацию о количестве пострадавших, степени тяжести повреждений и составляют поименный список пострадавших с указанием их гражданства.

Посольство открыло горячую линию связи, по которой можно получить информацию об инциденте: +66 90 403-3645.