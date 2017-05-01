Российских байкеров из клуба "Ночные волки" не пустили в Польшу

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские члены клуба "Ночные волки", участвующие в мотопробеге "Дороги Победы — на Берлин", не смогли пересечь границу Польши, сообщил лидер мотоклуба Александр "Хирург" Залдостанов."Россия 24".
Через границу смогли проехать только байкеры с паспортами стран Евросоюза. Один из них — "ночной волк" из Словакии — провез на территорию Польши знамя особого мотоциклетного полка Сталинграда, отметил лидер мотоклуба.
Накануне в интервью агентству Sputnik Беларусь Александр Залдостанов сообщил, что "Ночные волки" везут в Берлин послания европейским ветеранам от ветеранов из разных городов России.
Этот мотопробег по маршруту Москва — Берлин через Польшу, Беларусь, Словакию и Чехию уже третий по счету. Ранее польские пограничники отказались пропускать мотоциклистов из "соображений безопасности".