В Греции 1 мая объявили выходным днем

АФИНЫ, 1 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Первомайские митинги и демонстрации пройдут в понедельник по всей Греции. 1 мая будет бастовать часть общественного транспорта, прекращено движение паромов и поездов.

Официально в Греции 1 мая был объявлен выходным днём по случаю праздника, однако по традиции в этот день профсоюзы объявляют 24-часовую забастовку. Больше всего проблем будет у пассажиров общественного транспорта, бастующих по призыву профсоюзов работников государственного и частного секторов GSEE-ADEDY.

Весь день в Афинах не будут ходить троллейбусы. Водители автобусов проводят стачку до 9 утра и после 9 вечера.

Не будут ходить поезда, в том числе пригородные, и паромы, которые являются единственным средством сообщения со многими островами.

В центре Афин пройдут митинги. GSEE и ADEDY призывают граждан собраться в 11 часов на площади Клафтмонас, а коммунистический профсоюз ПАМЕ — на центральной площади Синтагма. Профсоюзы ожидают, что митинги и демонстрации будут многочисленными, учитывая то, что правительство готовится вынести на голосование новые меры жёсткой экономии.

GSEE и ADEDY объявили и новую 24-часовую забастовку на 17 мая. Руководство профсоюзов заявило, что если правительство поставит законопроекты на голосование раньше, дата забастовки будет пересмотрена.