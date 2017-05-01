Число жертв непогоды на юге и в центральной части США достигло 14 человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате торнадо и наводнений в нескольких штатах на юге и в центральной части США в минувшие выходные, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Торнадо обрушились на несколько небольших городов в восточной части Техаса, где погибли четыре человека. Пять человек стали жертвами наводнения и сильного ветра в штате Арканзас, среди них числится и начальник пожарной охраны, которого во время урагана сбила машина.

Из-за наводнения в штате Миссури погибли два человека. В Теннесси девочка скончалась после того, как каркас футбольных ворот не выдержал напора ветра и упал на нее. Агентство сообщает также о двух жертвах в штате Миссисипи.