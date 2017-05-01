Британские парламентарии раскритиковали соцсети за экстремистский контент

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Комитет по внутренним делам в парламенте Великобритании раскритиковал операторов социальных сетей, в том числе Twitter, Facebook и YouTube, из неспособность удалять незаконные материалы и экстремистский контент на собственных сайтах.

Ранее британская газета Times пожаловалась в полицию на Facebook из-за того, что социальная сеть не смогла удалить десятки экстремистских материалов и детскую порнографию даже после того, как модераторов соцсети проинформировали о потенциально незаконном контенте.

"Комитет советует правительству оценить, является ли неспособность убрать незаконные материалы сама по себе преступлением, и если нет, то как можно ужесточить законодательство", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Комитет также указывает, что правительству стоит обсудить возможность создания системы санкций, которая будет включать значительные штрафы для компаний, ответственных за социальные сети, если нелегальный контент вовремя не будет удален.

Законодатели также уточнили, что сами неоднократно обнаруживали материалы экстремистского содержания, в том числе видеоролики запрещенных исламистских и неонацистских групп, несмотря на то, что об их наличии сообщалось и ранее.