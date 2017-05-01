NYT: Трамп застиг Госдеп врасплох приглашением Дутерте в США

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, пригласив коллегу из Филиппин Родриго Дутерте, подвергающегося критике со стороны правозащитных организаций, застиг Госдеп врасплох, пишет издание New York Times.
Газета отмечает, что теперь чиновники в администрации США готовятся к шквалу критики со стороны правозащитных организаций. Два официальных лица сообщили, что ожидают со стороны Госдепа и совета национальной безопасности возражений в закрытом формате по поводу приглашения президента Филиппин.
Правозащитники, в свою очередь, ставят под сомнение возможность выдачи Дутерте визы для визита в США, учитывая все обрушивающиеся на него обвинения в нарушении прав человека, не будь он главой государства, пишет издание.
На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.