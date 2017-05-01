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В мире

В Италии экс-премьера Ренци переизбрали лидером правящей Демпартии

01:0001.05.2017
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© AFP 2017 / Andreas SolaroМаттео Ренци. Архивное фотоМаттео Ренци. Архивное фото
© AFP 2017 / Andreas Solaro

РИМ, 1 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци одержал убедительную победу на праймериз правящей в стране Демократической партии (ДП), которые состоялись в воскресенье на Апеннинах.

Итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
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Согласно предварительным данным, обнародованным комиссией по организации голосования, известный 42-летний политик заручился поддержкой более 70% участников праймериз. Его соперники – министр юстиции Италии Андреа Орландо и президент южноитальянской области Апулия Микеле Эмилиано признали свое поражение и поздравили экс-премьера с победой. Всего в праймериз приняли участие около 2 миллионов человек.

Официально Ренци будет провозглашен новым секретарем Демпартии в ходе Национальной ассамблеи, которая должна быть созвана в течение десяти дней с момента проведения праймериз, скорее всего — 7 мая.

Нынешние выборы стали вторым этапом съезда Демпартии, организованного, чтобы определить имя нового партийного лидера, а также состав Национальной ассамблеи — своеобразного парламента ДП. Первый этап съезда состоялся 2 апреля, когда члены партии в ходе голосования в первичных партийных организациях назвали имена трех кандидатов на пост секретаря ДП. Примечательно, что тогда кандидатуру экс-премьера поддержали примерно 68% членов партии, принявших участие в голосовании.

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© РИА Новости . Максим Блинов
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Однако в ходе праймериз право проголосовать получили не только итальянцы, имеющие партийный билет ДП, но все желающие граждане, которым уже исполнилось 16 лет, которые были внесены в официальные списки избирателей и которые заявили о "поддержке политических предложений ДП и готовности проголосовать за нее на выборах".

В декабре 2013 года на прошлых праймериз Демпартии, в которых приняли участие почти 3 миллиона человек, Ренци одержал свою первую крупную победу, набрав 67,5% голосов. Он был провозглашен секретарем ДП на Национальной ассамблее 15 декабря. Победа на праймериз позволила молодому политику в феврале 2014 года возглавить правительство Италии. Однако менее чем через два года Ренци пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра после того, как на референдуме в декабре 2016 года провалилась конституционная реформа, которую он инициировал и с которой связал свою политическую судьбу. 19 февраля он покинул пост лидера Демпартии, рассчитывая вернуть его себе в результате праймериз.

Здание Палаты депутатов Италии в Риме. Архивное фото
© AFP 2017 / Andreas Solaro
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Выступая на митинге по итогам праймериз в Риме, Ренци подчеркнул, что речь идет не о его реванше, а о начале нового этапа в жизни Демпартии. "Съезд демонстрирует начало новой страницы, это не реванш и не второй тайм очередного матча. Победу одержала вся партия, но в особенности те, кто не стыдились того, что было сделано нами за эти годы", — заявил он.

Таким образом, Ренци удалось вновь стать лидером правящей в Италии партии, и теперь он не скрывает своих серьезных политических амбиций. Еще перед голосованием он подчеркнул, что победивший на праймериз политик станет не только "секретарем ДП на ближайшие четыре года, но также лидирующим кандидатом на место в Дворце Киджи (резиденции премьер-министра – ред.) на будущих выборах в Италии".

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