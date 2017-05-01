СМИ: в США не менее девяти человек погибли из-за торнадо и наводнений

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли из-за торнадо и наводнений в нескольких американских штатах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что как минимум пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас.

Nearly 50 people taken to hospitals after Texas tornado: https://t.co/vLXGFcPEtf — KXAN News (@KXAN_News) 30 апреля 2017 г.

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Однако, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в Техасе погибли четыре человека, еще трое — в штате Арканзас. Власти Арканзаса также сообщили, что два ребенка считаются пропавшими без вести после того, как автомобиль, в котором они находились, смыло с моста.

Кроме того, по данным агентства, есть жертвы в штатах Миссисипи и Миссури.