Меланшон считает, что Макрон не способен управлять страной

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, набравший в первом туре выборов президента 19,5% голосов, заявил в воскресенье, что считает победителя первого тура Эммануэля Макрона не способным управлять страной, при этом дал понять своим сторонникам, что за кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен он голосовать не станет.

Интригой второго тура выборов, в который вышли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, станет голосование сторонников двух кандидатов в президенты, не прошедших первый тур: правоцентриста Франсуа Фийона (20,1%) и представителя левого спектра Жан-Люка Меланшона (19,58%), который ранее не указал своим избирателям, за кого именно голосовать 7 мая.

"Я говорю всем, кто меня слышит: не делайте ошибки, бросая бюллетень за "Национальный фронт", — заявил Меланшон в воскресенье на телеканале TF1. При этом он не уточнил, как будет голосовать сам.

Политик также заявил, что намерен сосредоточиться на предстоящих летом парламентских выборах. "Настоящим определяющим моментом станут парламентские выборы, и я буду добиваться парламентского большинства", — заявил Меланшон, слова которого цитируют французские СМИ.

"Все будет разыграно на парламентских выборах. Через месяц мы избавимся от политики Эммануэля Макрона, так как этот человек не способен управлять страной", — цитирует слова политика France info.

"Почему бы Макрону, вместо того, чтобы оскорблять меня, не сделать, например, жест, попытаться поговорить со сторонниками "Непокорившейся Франции", например, отозвать свою идею реформы трудового кодекса?" — заявил Меланшон, отметив, что Ле Пен хотя бы пыталась говорить с избирателями возглавляемого им движения.

Ранее основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с тем, что выбывший из гонки Жан-Люк Меланшон не указал своим избирателям, за кого голосовать во втором туре. При этом кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен призывала избирателей Меланшона противостоять приходу к власти экс-министра экономики страны.