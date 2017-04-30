Ле Пен заявила, что поведет за собой французов под знаменем любви

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу France 2, что поведет за собой французов под знаменем любви.

"Мое знамя это любовь французов к их стране, их культуре, их самобытности, их территории и пейзажам, их истории", — сказала Ле Пен. Лидер Нацфронта в очередной раз подчеркнула, что выступает за единую Францию и против "коммунитаризма, который разделяет народ".

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По его итогам лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.