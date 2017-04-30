Представитель Макрона не сказал, кто будет премьером в случае его победы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Представитель кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона — его ближайший соратник и генсек движения "Вперед" Ришар Ферран, — выступая в воскресенье на телеканале France 3, отказался напрямую отвечать на вопрос, кто может стать премьером в случае победы Макрона во втором туре выборов.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По его итогам лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

"Назначение премьера входит в исключительную компетенцию избранного президента", — заявил Ферран, отвечая на вопрос о том, может ли он стать кандидатом в премьер-министры.

"В Пятой республике существует традиция, согласно которой назначается премьер-министр, который должен будет собирать парламентскую коалицию, которая позволит ему действовать", — сказал он, отвечая на другой вопрос ведущего о том, кто от движения "Вперед" может возглавить предвыборную кампанию в преддверии предстоящих летом парламентских выборов.

"Давайте прекратим спекуляции и будем уважать институты. Премьер-министр ведет кампанию, он будет искать парламентское большинство и управлять", — заключил Ферран.

Ранее соперник Макрона в борьбе за пост президента, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на высший государственный пост назначит премьером председателя партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна.