Украинский дипломат рассказал, каким будет "Евровидение" без Самойловой

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Huffington Post Deutschland заявил, что Киев мог бы допустить российскую певицу Юлию Самойлову на конкурс "Евровидение-2017".

"Теоретически можно сделать исключение при въезде. Но внутриполитический ущерб в этом случае был бы слишком велик", — заявил дипломат.

По его словам, если бы Украина согласилась впустить представительницу России, в центре внимания оказался бы не конкурс, а "сознательно спровоцированные беспорядки". Вместе с тем Мельник признал, что ситуация с Самойловой может отразиться на атмосфере на "Евровидении".

"Настроение может быть несколько подавленным. Такова печальная реальность", — добавил он, выразив надежду, что центральное место на конкурсе займет музыка, а не "политические игры".

Конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве, полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, финал – на 13 мая. Представлять Россию должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд на территорию страны из-за выступления в Крыму.