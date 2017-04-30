Трамп обсудит проблему КНДР с главами Сингапура и Таиланда

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в воскресенье обсудить пуски ракет КНДР и напряженную ситуацию на Корейском полуострове с главами Сингапура и Таиланда, заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибас в интервью телеканалу ABC.

"Он (Трамп) провел разговор с президентом Филиппин. Сегодня он поговорит с Сингапуром и Таиландом и он поддерживает тесный контакт с премьер-министром Абэ и японской стороной", — заявил Прибас.

Рано утром 29 апреля военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей.

Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала в пределах северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть, ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.