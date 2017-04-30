Доклад: от ударов коалиции в Ираке и Сирии погибли 352 мирных жителя

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии с начала операции в августе 2014 года составило по меньшей мере 352 человека, говорится в сообщении коалиции в воскресенье.

"На данный момент, согласно доступной информации, по меньшей мере 352 мирных жителя были убиты непреднамеренным образом в результате ударов коалиции с начала операции. Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

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