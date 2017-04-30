В Турции задержаны шесть подозреваемых в подготовке терактов в День труда

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полиция Турции задержала шесть человек по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство"* и подготовке терактов на территории страны, сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, подозреваемые, предположительно, готовили террористический акт во время празднований, посвященных Международному дню труда.

Как сообщается, полиция также изъяла у задержанных множество улик, указывающих на связи с ИГ*. Обыски проводились одновременно в нескольких местах.

Двое из подозреваемых были выходцами из Сирии. Сейчас все задержанные находятся в антитеррористическом отделе полиции для проведения следственных мероприятий.

* Террористическая организация, запрещенная в России.