Жан-Мари Ле Пен заявил, что плюс Макрона в том, что он "ничего не сделал"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отец лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения Жан-Мари Ле Пен считает, что у его дочери больше шансов выполнить предвыборные обещания, чем у другого кандидата в президенты Франции — лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.

В воскресенье, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

"Макрон — это, считайте, второй Олланд, единственным плюсом которого является то, что он ничего пока не сделал, и его сложно за что-либо еще критиковать. Марин Ле Пен — это рупор оппозиции, которая уже почувствовала свою силу. И мы видим, что эта сила крепнет год от года. У Марин Ле Пен больше шансов выполнить свои обещания, чем у Макрона", — сказал Ле Пен в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, Марин Ле Пен выбрала Францию и французов, а Макрон — глобализацию и ультралиберализм. Жан-Мари Ле Пен также рассказал, что наблюдал за предвыборной кампанией дочери, которую, по его мнению, она провела решительно и смело.

"Я бы назвал ее "кампанией бедняков", поэтому и шансы у Марин Ле Пен во втором туре немалые. Она справляется сама. У нее своя миссия — спасать Францию и французов. Это ее историческая миссия и шанс для Франции. Только не надо думать, что она какая-то Жанна д'Арк. Жанна в 19 лет уже погибла", — заявил Ле Пен.

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