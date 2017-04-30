Макмастер: ответом на угрозу КНДР может стать военное вмешательство

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что американская администрация хотела бы решить северокорейскую проблему без применения военных действий, но ответ на угрозу предполагает готовность к такому развитию событий.

В интервью телеканалу Fox News Макмастер отметил, что "КНДР представляет серьезную угрозу для США". По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".

"Мы должны предпринять какие-то действия с нашими партнерами в регионе и в мировом масштабе", — сказал Макмастер. Он уточнил, что это включает себя возможность расширения санкций ООН в отношении Северной Кореи. "Это (также) значит быть готовым к военному вмешательству, если будет необходимость", — добавил он.

Рано утром в субботу военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала в пределах северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.