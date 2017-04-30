Трамп назвал "очень хорошей" свою внешнюю и торговую политику

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал в воскресенье "очень хорошей" свою внешнюю и торговую политику.

В ходе интервью телекомпании CBS, приуроченного к 100 дням президентства Трамп, ведущий спросил собеседника, было ли ему сложно в прошедший период. "Это всегда вызов, как и жизнь сама по себе. Но это то, что мне нравится", — сказал Трамп.

"Я думаю, мы очень хорошо движемся в плане внешней политики. И у меня сложились очень и очень хорошие отношения с лидерами других стран", — отметил Трамп.

Он также добавил, что ему "удается достичь прекрасных торговых сделок". "Наша страна проигрывает по каждому пункту в торговых сделках. Мы теряем огромное количество денег", — сказал президент, имея в виду достигнутые США ранее соглашения, которые, по мнению Трампа, не отвечают американским интересам.