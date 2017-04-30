НАТО рассматривает возможность увеличения миссии в Афганистане

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, решение по этому вопросу может быть принято к июню текущего года, передает агентство Франс Пресс.

Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что организация может расширить миссию, учитывая "напряженную" ситуацию с безопасностью в Афганистане. К июню альянс также может принять решение об увеличении периода размещения численного состава миссии, который на сегодняшний момент составляет один год.

Генсек также подчеркнул, что организация намерена расширить свои усилия по борьбе с международным терроризмом. По его словам, помимо миссии в Афганистане и Ираке, у альянса "есть потенциал на большее". В частности, НАТО может увеличить свое сотрудничество в этой сфере с Иорданией и Тунисом, отметил Столтенберг.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.