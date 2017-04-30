Трамп считает, что у Северной Кореи могут появиться хорошие ракеты

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп считает, что у КНДР могут появиться хорошие ракеты.

В интервью телекомпании CBS в воскресенье ведущий спросил его, почему ракеты КНДР взрываются при испытаниях.

"Я бы не стал обсуждать это. Может быть, у них не очень хорошие ракеты. Но в конце концов у них будут хорошие ракеты", — сказал Трамп.

Президент США также обратил внимание на важность роли Китая в решении проблемы КНДР. "Они не хотят видеть дестабилизированную Северную Корею. Но они не хотят, чтобы она располагала ядерным оружием", — сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что сложившиеся у него отношения с Китаем отличаются в лучшую сторону от тех, которые были у Вашингтона и Пекина прежде.

"Но опять-таки, посмотрим, сможет ли председатель КНР Си Цзиньпин повлиять и изменить ситуацию" с КНДР, сказал Трамп.