Трамп назвал Ким Чен Ына "ловким парнем"

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Лидер КНДР Ким Чен Ын является "ловким парнем", так как удерживает власть в стране, несмотряна очень молодой возраст, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS.

"Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он достаточно ловкий парень", — сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не можем позволить ситуации (вокруг КНДР) развиваться так, как она развивалась многие годы".-0-