Трамп заявил о возможности согласия с Россией

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным согласие с Россией.

"Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы", — сказал он в интервью телекомпании CBS , не уточнив, о каких сферах сотрудничества идет речь. Передача выйдет в эфир в ближайшее время, телеканал опубликовал его стенограмму на своем сайте.

Трамп в очередной раз назвал вымыслом историю о связи своей предвыборной кампании с Россией. "Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом", — сказал президент.

Вместе с тем американский лидер напомнил о "связях" с Москвой своей соперницы по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

"Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом", — отметил Трамп.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести его к победе на выборах. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Не подтвердили их и в Белом доме.