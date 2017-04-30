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В мире

Автор "плана" по аренде Крыма обжалует лишение украинского гражданства

Сюжет:
План Украины по снятию санкций с России (31)
17:4630.04.2017
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© Фото : Вадим Чуприна Народный депутат Украины VIII созыва Андрей Артеменко. Архивное Фото.Народный депутат Украины VIII созыва Андрей Артеменко. Архивное Фото.
© Фото : Вадим Чуприна

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Рады Андрей Артеменко, лишенный гражданства Украины указом президента Петра Порошенко, намерен обжаловать это решение, сообщает телеканал "112 Украина".

Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Порошенко лишил украинского гражданства автора "плана" по аренде Крыма

Артеменко заявил, что ему пока неизвестно, действительно ли Порошенко подписал указ о лишении его гражданства. По словам депутата, подобный указ, если он был подписан, противоречит украинской Конституции, согласно которой гражданство страны может быть прекращено только по желанию самого гражданина.

Артеменко сообщил, что направил официальный депутатский запрос в администрацию Порошенко. Если информация подтвердится, то парламентарий обжалует указ главы государства. "Если президент Порошенко это сделал, будет соответствующая реакция", — пообещал Артеменко. 

Он также заявил, что сведения о наличии у него двойного гражданства не соответствуют действительности, так как от гражданства Канады политик уже отказался. "Еще в 2014 году, когда я узнал, что буду зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от "Радикальной партии", я официально обратился в соответствующие учреждения и аннулировал свой паспорт и подал заявление о прекращении гражданства", — заявил он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Котенко
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"Радикальная партия" Украины исключила из фракции депутата Артеменко

Депутат Рады Артеменко получил известность после публикации его "плана" по нормализации отношений между Украиной и Россией, который был в феврале 2017 года передан в администрацию Дональда Трампа. По данным газеты New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче Крыма в аренду России абсурдна.

Генпрокуратура Украины возбудила против Артеменко уголовное дело по обвинению в государственной измене. 30 апреля 2017 года депутат Рады Олег Ляшко сообщил, что Артеменко был лишен гражданства Украины указом президента страны Петра Порошенко.

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