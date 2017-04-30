Трамп назвал вымыслом историю о связи его предвыборной кампании с Россией

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал вымыслом историю о связи своей предвыборной кампании с Россией.

"Эта концепция — полностью вымышленная история", — заявил Трамп в воскресном интервью телекомпании CBS.

Трамп вновь отказался утверждать, что Россия оказала влияние на выборы президента США в ноябре прошлого года.

"Если вы не смогли поймать хакера с поличным, очень трудно сказать, кто осуществил взлом", — сказал президент.

Интервью выйдет в эфир в ближайшее время. Телекомпания опубликовала его стенограмму на своем сайте.