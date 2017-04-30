Крупнейший профсоюз Франции призывает голосовать против Ле Пен

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава крупнейшей профсоюзной организации Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез призвал голосовать против кандидата в президенты Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

"CGT просит голосовать против "Национального фронта", — заявил Мартинез в интервью газете Parisien. Несмотря на это заявление, четкого призыва голосовать за соперника Ле Пен по второму туру, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона не было.

По словам Мартинеза, когда профсоюз CGT представлен в предприятиях, уровень голосования за "Нацфронт" более низкий. Тем не менее, этот уровень по-прежнему слишком высок. Он добавил, что необходимо, чтобы среди сторонников CGT не было никого, кто проголосовал бы за "Нацфронт".

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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