Польша отстранила почетного консула в США из-за фотоколлажа с Туском

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. МИД Польши отстранил от исполнения обязанностей одного из почетных консулов в США после того, как она опубликовала в социальной сети фотоколлаж, на котором глава Европейского совета Дональд Туск изображен в форме офицера СС, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Изображение появилось на странице в социальной сети Facebook Марии Шонерт Биненды, выполнявшей обязанности почетного консула в штате Огайо.

По словам самой Биненды, ее аккаунт взломали хакеры и сейчас у нее нет к нему доступа.

"Я не изображала Дональда Туска как члена СС. Я против использования таких слов, как "фашизм", в современном политическом дискурсе. Я против сравнения наших политиков с Гитлером", — заявила консул в письме агентству.

Супруг Марии Шонерт Биненды Весляв входит в состав комиссии по расследованию крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском. По словам консула, она уже подвергалась нападкам СМИ в связи с разбирательством.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич выразил надежду, что Туску будут предъявлены обвинения в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. По мнению министра, именно Туск, занимавший в то время пост премьера Польши, лишил страну возможности выяснить причину произошедшего.

Окончательное решение о том, будет ли Биненда снята с должности, примет глава МИД Польши Витольд Ващиковский после завершения поездки в Австралию.