Ле Пен не пустили на завод Alteo

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила в воскресенье коммуну Гардан, где находится завод Alteo по производству кальцинированного глинозема, но не смогла попасть на его территорию, сообщает газета Monde.

По данным газеты, после 50 лет выбросов красного шлама завод Alteo в конце декабря 2016 года получил новое разрешение префектуры и шестилетнюю отсрочку для того, чтобы привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами. Завод внес изменения в методы производства таким образом, что жидкие выбросы проходят через процесс особой фильтрации. По словам руководителей завода, благодаря этому процессу, уровень металла в выбросах снизился до 99%.

Как сообщили телеканалу LCI представители Alteo, завод не получал уведомления о визите Ле Пен, и по выходным завод обычно закрыт. Доступ на территорию завода возможен только при наличии особого протокола.

"Нас хотят заставить думать, что либо мы делаем выбор (в пользу — ред.) здоровья наших соотечественников и санитарного состояния окружающей среды, либо мы делаем выбор (в пользу — ред.) сферы занятости", — приводит телеканал BFMTV заявление, которое Ле Пен сделала перед журналистами. Она отметила, что в рамках того экологического планирования, которое она предлагает, больше не нужно будет делать выбор.

Завод расположен в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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