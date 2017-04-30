Маккейн заявил, что рассматривать удар по КНДР надо в последнюю очередь

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны рассматривать возможность предупредительного удара по КНДР в последнюю очередь, заявил в воскресенье сенатор Джон Маккейн.

"Я думаю, мы должны рассматривать этот вариант в самую последнюю очередь", — сказал он в интервью телекомпании CNN.

Маккейн отметил, что "тому есть несколько причин". По его мнению, одна из них заключается в том, что такой удар может быть нанесен артиллерией, дислоцированной в демилитаризационной зоне, что подвергнет опасности большое количество людей. "Это очень серьезно. Это вам не карибский кризис, это тот самый случай, когда артиллерия находится на земле. Вот почему мы должны оказывать всевозможное давление на КНДР", — сказал он.

Как отметил сенатор, "ключевую роль здесь играет Китай, который может нажать на тормоз". В то же время он выразил несогласие с тем, что решение проблемы зависит только от Пекина. По его словам, оно также зависит от США.