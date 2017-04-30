Пхеньян предрек "жалкий конец" прибывшей в Южную Корею подлодке США

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американскую атомную подводную лодку "Мичиган", которая вошла в южнокорейский порт Пусан, ждет "жалкий конец", если Вашингтон предпримет провокационные действия, пишет северокорейский портал "Ури минчжокккири" ("Соотечественники нашей нации").
Благодаря оборонительным силам ядерного сдерживания, которые обеспечивают мощь КНДР, в случае военной угрозы Пхеньяну атомные авианосцы, подводные лодки и другая техника противника "разлетится на кусочки расплавленного металла", отмечается в публикации.
По мнению автора, заявления американской администрации о готовности к любым мерам в отношении КНДР демонстрируют, что Вашингтон приближается к реализации стратегического сценария, при котором в любой момент могут начаться реальные военные действия.
В учениях также был задействован атомный авианосец ВМС США "Карл Винсон". Несмотря на завершение учений авианосец останется на некоторое время в акватории Корейского полуострова из-за осложнения ситуации в регионе. В порт Пусан также вошла атомная подводная лодка "Мичиган".
В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие пуск ракеты, а также японские власти сообщили, что она взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР. Высказывается мнение, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17 со специализацией по ударам по военным кораблям. Всего за время учений КНДР провела восемь пусков.