В Литве завершили расследование дела двух россиян о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 30 апр — РИА Новости. Прокуроры Литвы сообщают о завершении досудебного расследования по уголовному делу, в котором обвинения предъявлены двум лицам, подозреваемым в преступлении против человечности и в военных преступлениях, совершенных 13 января 1991 года в Вильнюсе, говорится в воскресенье на сайте генпрокуратуры республики.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

"Прокуроры из отдела по уголовному преследованию генпрокуратуры Литвы сообщают о завершении досудебного расследования по уголовному делу о преступлениях против человечности и военных преступлениях в соответствии с УК Литовской Республики за незаконные советские военные действия в январе 1991 года. В данном досудебном расследовании обвинения предъявлены двум лицам, в настоящее время оно рассматривается Вильнюсским окружным судом", — говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, подозреваемыми являются граждане России, имена подозреваемых не указываются. Суд над подозреваемыми состоится без их участия. Расследование в отношении этих людей в 2014 году было отделено от основного дела о событиях 13 января 1991 года.

Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года. Планируется, что заседания суда продлятся до декабря 2017 года. Всего по делу проходят 65 обвиняемых, их защищают более 100 адвокатов. В октябре 2016 года окружной суд Вильнюса принял решение допросить в качестве свидетеля бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В декабре Горбачев получил повестку.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека" и "фальсификацией истории".