Глава генштаба Ирака пообещал завершить освобождение Мосула в мае

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава генштаба Ирака генерал-лейтенант Усман аль-Ганми пообещал завершить освобождение Мосула от террористической группировки "Исламское государство"* в мае, в течение ближайших трех недель, пишет в воскресенье иракская газета "Ас-Сабах".

Операция в Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года, однако в западной части города в последние месяцы продвигалась со сложностями.

Военачальник отметил, что ИГ* пока контролирует около 35% территории западного Мосула, но обозначил срок "три недели максимум" для завершения операции.

Он добавил, что работе иракских военных помогает центр обмена разведданными с участием России, Ирана и Сирии, основанный в Багдаде в 2015 году.

"Центр дает полезную информацию для определения местонахождения террористов, и цели подбираются путем четырехсторонней координации", — заявил иракский генерал-лейтенант.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.