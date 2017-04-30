В ДНР заявили, что ВСУ готовит провокацию против ополченцев

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию против ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в провокации будут участвовать силовики, переодетые в форму ополчения.
"Все это делается для проведения очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город (Мариуполь)", — добавил Басурин.
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