В ДНР заявили, что ВСУ готовит провокацию против ополченцев

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию против ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По официальной информации из штаба АТО, в период с 1 по 2 мая в так называемую зону АТО спланировано прибытие комиссии генерального штаба Украины с целью проверки складов с оружием и боеприпасами… Но, по данным нашей разведки, настоящей целью работы комиссии является подготовка провокаций, направленных на дискредитацию нашей республики", — сказал Басурин.

По его словам, в провокации будут участвовать силовики, переодетые в форму ополчения.

"Все это делается для проведения очередных постановочных боев для показа журналистам, в том числе и иностранным, массово прибывающим в город (Мариуполь)", — добавил Басурин.

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