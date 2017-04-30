Опубликовано видео испытаний крупнейшего в мире самолета-амфибии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В интернете опубликовали видео наземных испытаний крупнейшего в мире самолета-амбифии AG600, произведенного в Китае.

В ходе испытаний, которые прошли на взлетно-посадочной полосе, проверялись тормозная система самолета, корректировка траектории движения, способность держать прямую. Также AG600 совершил разворот на 180 градусов.

Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Его сборка завершилась в китайском городе Чжухай в июле прошлого года.

AG600 способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес самолета составляет 53,5 тонны, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. Также самолет может использоваться для мониторинга морской среды, разведки месторождений полезных ископаемых и для пассажирских и грузовых перевозок.