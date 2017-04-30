Аятолла Али Хаменеи выступил с критикой президента Ирана Хасана Роухани

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой действующего президента страны Хасана Роухани, усомнившись в достижениях администрации, заключившей "ядерную сделку", в деле снижения напряженности, передает агентство Рейтер.

"Некоторые заявляют, что когда они пришли к власти, тень войны, нависшая над страной, ушла. Это не верно. Это народ отвел эту тень от страны", — заявил Хаменеи.

Хасан Роухани претендует на переизбрание на пост президента по итогам выборов в мае. В числе его соперников в гонке есть и аятолла Сейед Ибрахим Раиси (Seyyed Ebrahim Raeisi), которого СМИ называют близким соратником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.