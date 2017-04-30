В ЛНР сообщили о прибытии в ряды силовиков наемников из Грузии

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (234)

ЛУГАНСК, 30 апр — РИА Новости. Подразделение наемников из Грузии, воюющих на стороне украинских силовиков, прибыло в Донбасс, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Зафиксировано прибытие в район населенного пункта Зайцево, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады (ВСУ), наемников из Грузии численностью до 40 человек", — заявил спикер.

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции имеет тенденции к обострению.

"По информации нашей разведки, в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Лисичанск прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими ВСУ по установке мин в общественных местах в ходе ведения диверсионной деятельности на территории республики", — добавил Марочко.

Он также уточнил, что подразделения Народной милиции ЛНР не ослабляют бдительности и соблюдают минские договоренности.