Украина построила новую дамбу, чтобы перекрыть подачу воды в Крым

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти Херсонской области ввели в эксплуатацию новую капитальную дамбу, которая полностью блокирует ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу в Крым, сообщает телеканал ТСН.

Стационарную бетонную плотину построили за год на границе Украины с полуостровом. На сооружение объекта было потрачено 35 миллионов гривен, передает ТСН.

Местные чиновники объяснили строительство сооружения необходимостью восстановить водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, которые ранее оказались отрезанными от воды из-за закрытия шлюзов. Теперь дамба позволит орошать земли за счет сэкономленной воды из Каховского водохранилища, заявили власти.

По словам главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Оберемка, в дальнейшем украинские власти собираются создавать инфраструктуру.

Украина перекрыла Крыму водоснабжение по Северо-Крымскому каналу после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

Сейчас в Крыму при поддержке Минприроды построили три водозабора, которые обеспечивают регион питьевой и бытовой водой. До 2020 года планируется проложить магистральный водовод до Керчи, который решит проблему с водоснабжением восточной части региона.