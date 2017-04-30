В Киргизии на месте схода оползня нашли тела двух детей

БИШКЕК, 30 апр – РИА Новости. На месте схода оползня в Узгенском районе Киргизии найдены тела двух детей, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель пресс-службы МЧС республики Нурбек Абдраимов.
"В ходе поисково-спасательных работ найдены тела двух девочек, 2005 и 2015 годов рождения" — сказал собеседник агентства.
По его словам, работы на месте трагедии продолжаются, в них задействованы около полутысячи человек.
Ранее в МЧС отметили, что проведение поисково-спасательных работ на месте схода оползня, затруднены плохой погодой, ночью в районе резко похолодало и выпал снег, а утром в воскресенье снег сменился проливным дождем с градом.
Воскресенье объявлено в Киргизии днем траура по погибшим.