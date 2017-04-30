СМИ узнали о двух готовящихся в Лондоне терактах

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Британской полиции известно о еще по меньшей мере двух готовящихся терактах в Лондоне, пишет издание Sunday Times со ссылкой на источники в полиции.
Экстремисты, предположительно, являются последователями идей террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.
Следователи считают, что террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али, ни с группой лиц, арестованных в ходе рейдов в ночь с четверга на пятницу.
После теракта в центре Лондона полиция британской столицы повысила меры безопасности. В четверг городская полиция совместно с британской антитеррористической службой арестовала 27-летнего гражданина Великобритании Халида Мохамеда Омара Али. Мужчина был задержан в Вестминстере, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он подозревается в хранении оружия и в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У предполагаемого преступника были изъяты два ножа.
Позже в этот же день правоохранительные органы провели спецоперацию и задержали шесть человек, еще одна подозреваемая получила ранения и была госпитализирована. Спецслужбы сообщили, что по итогам операции им удалось устранить террористическую угрозу.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.