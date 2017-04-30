В Афганистане за сутки уничтожили более 40 боевиков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Не менее 43 боевиков были уничтожены в ходе контртеррористических операций в провинциях Афганистана за сутки, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
По данным МВД, среди уничтоженных было 17 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России