В Йемене беспилотник ликвидировал пять предполагаемых членов "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пять предполагаемых членов террористической организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* ликвидированы в воскресенье в ходе удара, предположительно, американского беспилотника в центральной части страны, сообщает агентство Франс Пресс.

Целью беспилотника был автомобиль, перевозивший оружие в провинцию Эль-Бейда, сообщил агентству источник в вооруженных силах. По его словам, машина принадлежала местному лидеру группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*.

В пятницу стало известно, что в результате авиаудара США в Йемене уничтожен один из командиров группировки Абдул Ахмеда аль-Алаки. По данным Пентагона, боевик ликвидирован при ударе23 апреля. Как сообщил представитель ведомства Джефф Дэвис, также были уничтожены еще семь членов группировки.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

* Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" запрещена в России.