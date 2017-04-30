Ле Пен рассказала, как собирается бороться с терроризмом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что в случае победы во втором туре президентских выборов ее первой мерой по борьбе с терроризмом станет восстановление национальных границ.

"Восстановить наши национальные границы", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, какой будет ее первая мера по борьбе с терроризмом. По ее словам, полное открытие границ представляет серьезную угрозу.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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