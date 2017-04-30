Ле Пен разделяет видение независимости лидера партии "Вставай, Франция"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что разделяет видение независимости Франции и защиты французского народа с председателем партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяном.

Ранее Ле Пен заявила, что в случае избрания на высший государственный пост предложит в качестве премьера кандидатуру Дюпон-Эньяна.

"Мы разделяем одно видение независимости Франции и защиты французского народа. Перед лицом кандидата, который защищает интересы каст, частные и финансовые интересы, и который намерен в реальности вести политическую борьбу не для того, чтобы служить Франции, а чтобы позволить самому себе и своим друзьям пользоваться Францией", — заявила Ле Пен.

Она отметила, что приняла ряд его предложений, в частности, в отношении "патриотического инвестирования предприятий", и того, что касается людей с ограниченными возможностями. По словам Ле Пен, по просьбе Дюпона-Эньяна, она исключила из своего проекта пункт, связанный с "выжидательным периодом" — отсрочку, позволяющую иностранцам получить доступ к бесплатной государственной системе социальной защиты по истечении определенного времени.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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