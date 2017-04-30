В Донецке проходит первая репетиция парада к Дню Победы

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Первая репетиция парада к 9 мая проходит в центре Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Минобороны ДНР заявляли, что в параде 9 мая будет участвовать около 70 единиц военной техники.

В шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД ДНР. На репетиции присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов.

"В репетиции задействовано более тысячи человек, всего 14 расчетных коробок, в каждой из которых 72 человека", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Первая репетиция проходит без участия военной техники. Следующая состоится 3 мая.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.