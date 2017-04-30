В Киргизии спасательные работы на месте оползня затруднены из-за погоды

БИШКЕК, 30 апр – РИА Новости. Проведение поисково-спасательных работ на месте схода оползня в Узгенском районе Киргизии, который накрыл жилые дома с людьми, затруднены плохой погодой, об этом РИА Новости сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС Киргизии.

Мощный оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в котором проживали около 1,3 тыс человек в субботу около 7 часов утра (4 мск). По предварительным данным погибшими считаются члены 6 семей, всего 24 человека из которых 9 детей до 14 лет. На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают возможность повторного схода оползней в этом районе.

"Утром в воскресенье на месте ЧС возобновились поисково-спасательные работы в которых принимают участие около 400 человек. В том числе сотрудники МЧС, военнослужащие ВС республики, сотрудники МВД. Проведение работ осложнено неблагоприятными погодными условиями", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ночью в районе резко похолодало и выпал снег, а утром в воскресенье снег сменился проливным дождем с градом. Между тем, около 40 семей, проживавших в домах поблизости от места схода оползня, сейчас находятся в палаточном лагере, в безопасной зоне. Люди размещены в 30 палатках, для них развернута полевая кухня.

Как сообщает пресс-служба минздрава Киргизии, в селе Аюу начали работу бригады городского центра профилактики заболеваний и службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Специалисты проводят отбор проб воды для анализа на санитарные бактерии и профилактические беседы с населением по профилактике инфекционных заболеваний и острых вирусных инфекций. "В настоящий момент на месте дежурят санитарные врачи", — сообщили ведомстве.