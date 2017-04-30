Советник Трампа заверил Сеул, что США оплатят размещение ПРО в Южной Корее

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой Ким Кван Чжином заверил Сеул, что Вашингтон возьмет на себя расходы по размещению системы ПРО THAAD в Южной Корее, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что за размещение THAAD Южная Корея должна заплатить миллиард долларов.

Южнокорейский МИД отреагировал на высказывание, заявив, что Сеул не получал от Вашингтона официальных требований оплатить размещение системы, согласно достигнутым ранее договоренностям, Южная Корея предоставляет только землю и инфраструктуру, а расходы на саму систему и ее содержание несут США.

Макмастер разъяснил, что "недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского населения по вопросу о разделении с союзниками расходов на оборону", цитирует агентство заявление администрации.

Разговор состоялся в воскресенье по инициативе американской стороны и продолжался 35 минут.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.