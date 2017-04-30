Ле Пен заявила, что теракт на Елисейских полях не повлиял на I тур выборов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что теракт на Елисейсках полях 20 апреля, в результате которого погиб полицейский, не повлиял на первый тур выборов.
"Нет, потому что, увы, число таких терактов в нашей стране растет", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, оказал ли этот теракт какое-либо воздействие на первый тур президентских выборов.
"Нулевого риска не существует", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, можно ли было предотвратить такой теракт, если бы она была президентом. По ее словам, политическим деятелям должно быть стыдно за то, что они не сделали все возможное, чтобы защитить французов. Ле Пен напомнила, что предлагает полноценную программу по борьбе с терроризмом.
В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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