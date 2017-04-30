В ДНР заявили, что из-за обстрела ВСУ обесточен поселок вблизи Ясиноватой

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Поселок Красный Партизан в Донбассе обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В результате минометного обстрела Красный Партизан обесточен", — сказал представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.