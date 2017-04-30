Посол России в Китае: проблему КНДР можно решить лишь дипломатическим путем

ПЕКИН, 30 апр — РИА Новости. Россия и Китай не видят военного решения северокорейского вопроса, проблема может быть разрешена только дипломатическим путем, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Мы (Россия и Китай – ред.) понимаем вместе ряд вещей, которые кажутся нам абсолютно естественными, что военного решения корейской проблемы быть не может, северокорейской. Возможна только политика дипломатическая", — сказал он на встрече с журналистами.

По его словам, ни Россия, ни Китай никогда не будут поддерживать ядерную и ракетную программу Северной Кореи.

"Мы ее категорически осуждаем, не только потому что это непосредственная угроза для нас, но и потому что это в известной мере провоцирует тех же американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые на самом деле имеют наступательный потенциал", — подчеркнул он.

Он добавил, что "прежде всего этот момент заботит наших китайских партнеров".

"Они решительно выступают против планов размещения, которые уже начали реализовываться, американских противоракетных систем THAAD в Южной Корее", — заключил Денисов.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие пуск ракеты, а также японские власти сообщили, что она взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против Северной Кореи, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.