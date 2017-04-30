В ЛНР заявили, что ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (231)

ЛУГАНСК, 30 апр — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, один военный погиб, один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, БМП-1, БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), автоматический гранатомет станковый и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Донецкий, КПП "Станица Луганская". Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено порядка 124 снарядов.

"Один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб, один получил ранение", — заявили в пресс-службе.

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