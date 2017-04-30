Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил Дутерте в США

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил президента этой страны Родриго Дутерте в Вашингтон, сообщил в субботу Белый дом по итогам телефонного разговора между лидерами двух стран.

"Президенту Трампу понравилась дискуссия, и он сказал, что рассчитывает посетить Филиппины в ноябре для участия в Восточно-Азиатском саммите и встрече США-АСЕАН. Он также пригласил президента Дутерте в Белый дом для обсуждения важности американо-филиппинского альянса, который сейчас двигается в очень позитивном направлении", — говорится в сообщении.

Дутерте в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Он, в частности, потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами, если он и дальше будет президентом. Также Дутерте говорил, что для его страны пришло время "распрощаться" с США. Однако позже уточнил, что его страна не может разорвать отношения с США, а Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой США.

В то же время, в ноябре Дутерте поздравил Трампа с победой на выборах, а позднее заявил, что с ним можно работать.